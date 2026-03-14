Focus TMW Juventus, rosa da -34,8 milioni da luglio. Yildiz cresce, Bremer risente degli infortuni

La Juventus passa dai 595 milioni di euro di valore all’1 luglio 2025 ai 560,2 milioni attuali. Un saldo negativo di quasi 35 milioni che riflette una fase di profondo assestamento per il club bianconero. La Vecchia Signora paga il pesante tributo di un'infermeria spesso piena e di alcuni grandi investimenti internazionali che non hanno ancora trovato la continuità necessaria per giustificare le cifre spese in estate.

I meno 57 milioni

Il dato più pesante riguarda la difesa e i grandi colpi del mercato estivo. Gleison Bremer guida la classifica dei ribassi con un meno 15 milioni, un calo dettato quasi certamente dal grave infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi. Non sorridono nemmeno i nuovi innesti offensivi: Openda e Jonathan David vedono scendere il proprio valore di 10 milioni ciascuno. Anche a centrocampo si registrano flessioni importanti: Teun Koopmeiners perde 7 milioni, mentre Locatelli e l'esterno Zhegrova arretrano di 5 milioni a testa. Sorprende il calo di Andrea Cambiaso (-5), pilastro della squadra.

I più 30 milioni

In un quadro dominato dai segni meno, brilla più che mai la stella di Kenan Yıldız. Il fantasista turco è l'asset che cresce di più in assoluto: un balzo di 25 milioni di euro che lo consacra come l'uomo immagine del futuro bianconero e uno dei pezzi più pregiati dell'intera Serie A. Accanto a lui, si registra la crescita di Emil Holm, con un aumento di 5 milioni.

Chi è migliorato

Yildiz +25 milioni

Holm +5

Chi è peggiorato

Bremer -15 milioni

Openda -10

David -10

Koopmeiners -7

Cambiaso -5

Locatelli -5

Zhegrova -5