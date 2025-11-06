Kairat, Arad: "Inter pazzesca, può vincere la Champions. Ieri non ha sottovalutato il match"

Il Kairat Almaty ha perso solo 2-1 contro l'Inter, facendo davvero una bella figura a San Siro. Ofri Arad, centrocampista autore della rete del momentaneo pari, ha parlato a FCInterNews.it all'indomani della partita, spiegando così ciò che ha provato: "Sono orgoglioso della squadra, abbiamo giocato una gara pazzesca, abbiamo lottano col cuore, il coach ci ha detto di essere fiero di noi, avanti così".

E lei ha pure segnato un gol alla Scala del Calcio.

"Quella rete rappresenta il momento più bello di tutta la mia vita, che bello fare la storia in questo stadio. L’atmosfera era pazzesca, amo San Siro. Siamo stati davvero felici di aver pescato i nerazzurri al sorteggio, abbiamo perso, ma torniamo a casa orgogliosi di quanto espresso".

L'Inter ha sottovalutato il match, mentre voi avete dato il 100%.

"Non sono d’accordo, l’Inter ha dato il 100%, noi abbiamo dato il 100%. Ed è finita 2-1".

Sognavate di vincere sull'1-1?

"Noi sogniamo sempre, se non lo facessimo non saremmo qui in Champions League, abbiamo dato il meglio di noi stessi, dopo il loro 2-1, abbiamo provato a pareggiare, ma non ce l’abbiamo fatta".

L'Inter può vincere la Champions League?

"Certamente. L’Inter è una squadra pazzesca, l’anno scorso sono arrivati in finale, quindi perché no?".