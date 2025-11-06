Lazio, dal Brasile: Flamengo ancora su Castellanos, può partire il derby col Palmeiras

Il Flamengo non molla la pista Taty Castellanos e si prepara a un nuovo assalto all’attaccante della Lazio. Dopo i tentativi respinti in estate, il club brasiliano sarebbe pronto a tornare alla carica nelle prossime settimane, come riportato dal portale egool.com.br. L’argentino resta infatti il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri.

Durante la scorsa sessione, la Lazio aveva blindato il giocatore a causa del blocco del mercato, respingendo ogni offerta. Il direttore sportivo Angelo Fabiani era stato categorico: “Castellanos non è in vendita, nemmeno per 30 milioni di euro”, aveva dichiarato alle testate brasiliane. Una posizione ferma, ma destinata a essere rivalutata.

Con il mercato di gennaio che tornerà accessibile - seppur con margini ridotti e probabilmente a saldo zero - il club biancoceleste valuterà ogni proposta insieme a Sarri, soprattutto se si dovesse individuare un sostituto all’altezza. Non solo Flamengo: anche il Palmeiras ha provato a inserirsi nella corsa nelle scorse settimane.

La trattativa resta complessa sia per il costo del cartellino sia per l’ingaggio, ma stavolta la porta non sembra più completamente chiusa. Il futuro di Castellanos potrebbe decidersi nei prossimi mesi, con il Brasile che continua a chiamarlo a gran voce.