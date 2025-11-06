Il retroscena shock di Bergessio: "La mafia si offrì di punire Icardi per aiutare Maxi Lopez"

A distanza di anni dal celebre triangolo amoroso tra Mauro Icardi, Wanda Nara e Maxi Lopez, spunta un retroscena scioccante che riporta alla luce una delle vicende più discusse del calcio moderno. Gonzalo Bergessio, ex attaccante del Catania, ha raccontato in diretta radio un episodio inquietante legato a quel periodo. Intervenendo a 'Más de una Copa' su DSports Radio, l’argentino ha rivelato che alcune persone vicine alla criminalità siciliana avrebbero offerto il loro “supporto” a Lopez per vendicarsi del presunto tradimento dell’ex compagno di squadra.

“Dissero a Maxi: ‘Vuoi che inseguamo quel ragazzo?’”, ha raccontato Bergessio, riferendosi a Icardi. E la scena, secondo la sua testimonianza, non è frutto di racconti di terzi: “Ero lì, l’ho sentito con le mie orecchie”, ha assicurato. L’ex centravanti ha aggiunto che l’intervento pacificatore di Lopez fu decisivo: “Se gli ha salvato la vita? Letteralmente”.

Di fronte a quella proposta, Lopez avrebbe scelto la via del buon senso, frenando gli animi: “No, no, calmatevi”, avrebbe risposto, evitando che la situazione degenerasse in qualcosa di ben più grave. A riportare le dichiarazioni di Bergessio diversi media argentini, tra cui El Destape.