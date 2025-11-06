Sohm inizia l'azione e la finisce: la Fiorentina sblocca la gara col Mainz dopo 16'
La Fiorentina si porta in vantaggio dopo 16 minuti grazie ad una bella azione iniziata da Nicolussi Caviglia e rifinita da Piccoli, che mette la palla sul destro di Sohm, il quale non perdona dentro l'area di rigore. Viola in vantaggio.
