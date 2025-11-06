Lutto nel calcio italiano, scomparso l'ex difensore Mario Manera. Il ricordo del Cagliari

Lutto nel calcio italiano, è scomparso nelle scorse ore all'età di 78 anni l'ex difensore Mario Manera. Per lui una carriera da oltre un decennio nel professionismo tra gli anni Sessanta e i Settanta con le maglie di Pro Patria, Reggiana, Brescia, Cagliari, Genoa, Atalanta e Piacenza.

Terzino fluidificante di spinta e abile tiratore di rigori, Manera era soprannominato 'Cavallo Pazzo' nella sua avventura con il Genoa, durata due anni dal '71 al '73. Nel post-carriera, trascorso quasi tutto lontano dal calcio nella sua Melegnano (località dell'omonima squadra in cui è cresciuto a livello giovanile, prima del salto tra i pro) giusto una breve parentesi da direttore sportivo del Lanerossi Vicenza nel 1988-1989.

La prima società a dare la notizia della scomparsa di Manera e a ricordarlo è stata il Cagliari, che ha scritto: "Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Mario Manera, calciatore che indossò la maglia rossoblù nella stagione 1970-71. Il Club si stringe con affetto attorno ai suoi familiari. Ciao, Mario".