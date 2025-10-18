Sassuolo, Laurientè: "Preparato partita al meglio, vogliamo continuare così"

Scelto da Fabio Grosso nell'undici titolare per la gara contro il Lecce, Armand Laurientè ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN: "Ci siamo allenati per fare un certo tipo di partita. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto, continuando a vincere. Lavoriamo sempre per i tre punti, il clima è buono e ci confrontiamo al meglio".