Mantova-Sudtirol, le formazioni ufficiali: novità Ruocco in mediana. F. Davi in difesa
TUTTO mercato WEB
Arrivano le formazioni ufficiali di Mantova-Sudtirol, match delle ore 15 valido l'ottava giornata del campionato di Serie B. Padroni di casa che rispetto allo 0-0 di Avellino cambiano solo un elemento: Ruocco prende il posto di Caprini. Altoatesini che, invece, complici alcune defezioni schierano una difesa con Federico Davi nel ruolo di braccetto di destra.
Mantova (4-3-1-2): Festa; Radaelli, Cella, Castellini, Bani; Ruocco, Artioli, Paoletti; Trimboli; Bragantini, Bonfanti. Allenatore: Possanzini
Sudtirol (3-5-2): Poluzzi; Mancini, Bordon, F. Davi; Molina, Coulibaly, Tronchin, Mallamo, S. Davi; Merkaj, Pecorino. Allenatore: Castori.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile