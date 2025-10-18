Juventus, Tudor: "Como una finta piccola. Yildiz? Se è il problema, non abbiamo problemi"

"Eravamo in pochi e abbiamo lavorato bene. Poi abbiamo dato anche qualche giorno libero, perchè i ragazzi avevano bisogno di riposare. McKennie è arrivato ieri, ma sono tornati bene senza infortuni. Abbiamo fatto due allenamenti insieme per preparare la partita". Così Igor Tudor, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida al Como di domani.

Sul Como?

"Delle spese mi interessa poco. Domani sarà una partita difficile, perchè sono una finta piccola. Poi tutti i giocatori sono stati scelti da Fabregas e questa è una gran bella cosa per il loro club. C'è rispetto ma vogliamo fare la nostra partita".

È possibile cambiare il modulo?

"Può succedere come no. Io parlo raramente di quello che prepariamo, perchè è giusto così".

Sulle parole di Platini e Yildiz?

"Normale che si parli di Juve anche chi non è allenatore o dirigente. Questo è il bello del calcio, ognuno ha la sua idea su cosa è meglio fare, poi l'allenatore conosce i giocatori meglio di tutti quanti. Di Kenan posso dire che ha sempre giocato dietro l'attaccante con me, poi lui ha libertà di trovare gli spazi dove si sente più a suo agio. In nazionale gioca ala e sta facendo alla grande, infatti segna sempre. Se Yildiz è il problema, non abbiamo problemi. Grande lavoro suo e del mio staff, è cresciuto in maniera importante da quando sono io qua".

