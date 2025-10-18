Sarri: "Mi sto violentando per accompagnare i ragazzi, faccio fatica a impostare il mio gioco"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta e di diversi singoli: "Le difficoltà di Tavares hanno una storia più lunga, non penso siano difficoltà tattiche. Non penso sia un giocatore che può giocare in mezzo al campo, non ha una gestione della palla di grandissimo livello da fermo, mentre da esterno alto perde l'accelerazione palla al piede. È un ragazzo che deve solo ritrovarsi dal punto di vista della fiducia in sé stesso, più mentale che sotto altri punti di vista. Ci sono qualità enormi ed è evidente, deve solo trovare la capacità di tirarle fuori".

C'è un giocatore che la sta stupendo per crescita in questo periodo?

"Con questi ragazzi il percorso è lungo, in squadra abbiamo tanti ragazzi che giocano per istinto. La mia capacità di incidere diventa minore nel breve periodo, un giocatore con queste caratteristiche mentali ha qualità diverse rispetto al calcio di ordine che piace a me. Faccio fatica a farli crescere, non per loro volontà ma per le loro caratteristiche mentali. Vedo però un'evoluzione, nel modo di porsi e la disponibilità di questi ragazzi. Piano piano son convinto che qualche giocatore crescerà in maniera forte. In questo momento faccio fatica a farli giocare come dico io, mi sto violentando anche io in certe scelte per accompagnarli. Se continuano con l'applicazione dell'ultimo mese piano piano si arriverà dove voglio io. Spero di poter rispondere a questa domanda a fine anno e di fare 3-4 nomi".

