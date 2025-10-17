Kean ci sarà a San Siro? Pioli: "Buone sensazioni, ma decideremo solo domani"

In casa Fiorentina c'è grande attenzione alla situazione di Moise Kean, attaccante infortunatosi alla caviglia durante la sfida giocata dall'Italia contro l'Estonia. In conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan, il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato delle condizioni del suo centravanti:

"Moise ha lavorato i primi giorni fuori dalla squadra, soprattutto in piscina. Negli ultimi giorni poi è stato in campo e oggi parzialmente col resto del gruppo, abbiamo buone sensazioni ma abbiamo evitato cambi di direzione e contatti. Domani sarà l'allenamento decisivo, dove farà un po' di partita, calcerà in porta e farà cambi di direzione, quindi quello ci farà capire".

Come stanno gli altri giocatori, fra quelli tornati dalle nazionali e quelli acciaccati?

"Chi è tornato dalla Nazionale sta bene, escludendo Kean per il quale speriamo che il suo problema non pregiudichi la presenza. Pongracic sta bene, ha avuto un problemino alla caviglia ma sta bene. E sta meglio Sohm, ha sofferto per questa fascite ma adesso va meglio e spero possa essere convocato".

Perché Gudmundsson ha un rendimento diverso in nazionale?

"Aveva perso un po' di ritmo e queste due partite gli hanno fatto bene. Lui è tornato in una condizione fisica e mentale migliore e anche per questo mi aspetto di più".