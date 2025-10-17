Dalle 300 di Allegri (che rischia un 100) alle 500 di Pioli

Quando Massimiliano Allegri dalla panchina del Milan ha sfidato Stefano Pioli in campionato ha raccolto 4 vittorie e 3 pareggi. Quando il parmense dalla panchina della Fiorentina ha incrociato il livornese in Serie A è incappato in 4 sconfitte.

Torna, dopo un anno d’assenza, il confronto fra gli ultimi due allenatori ad aver vinto lo scudetto col Diavolo.

Quello di domenica sarà il 21esimo faccia a faccia nel principale torneo nostrano. Le statistiche, al momento, raccontano di 12 successi per l’oggi rossonero, 6 segni X, 2 vittorie dell’attuale gigliato. L’unica affermazione di Pioli in casa del collega risale alla 37esima giornata del 2022-2023, quando Juventus-Milan terminò col punteggio di 0-1 allo Stadium di Torino.

Curiosità: la prossima sarà la panchina numero 500 per Stefano Pioli in Serie A. In occasione dell’ultimo incrocio, invece, era stato Massimiliano Allegri a festeggiare un importante traguardo numerico: la 300esima panchina alla guida della Juventus in campionato.

Tornando ai precedenti di A… il livornese è in vantaggio sulla Fiorentina per 15-7 (cui dobbiamo aggiungere 5 segni X), mentre il parmense rincorre il Milan per 2-9 (più 7 sfide finite pari).

Attenzione: fra i grandi numeri da ricordare c’è, anche, il quasi 100 di Allegri, perché il coach tornato rossonero annovera 99 battute d’arresto in Serie A.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E PIOLI IN CAMPIONATO

12 vittorie Allegri

6 pareggi

2 vittorie Pioli

32 gol fatti squadre Allegri

14 gol fatti squadre Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

15 vittorie Allegri

5 pareggi

7 vittorie Fiorentina

35 gol fatti dalle squadre di Allegri

26 gol fatti dalla Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E IL MILAN IN CAMPIONATO

2 vittorie Pioli

7 pareggi

9 vittorie Milan

23 gol fatti dalle squadre di Pioli

37 gol fatti dal Milan