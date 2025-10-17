Sassuolo, Grosso: "Berardi sta bene. Con Fadera qualche difficoltà a capirci inizialmente"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lecce: "Quando provi a mettere del tuo meglio arriva quello che ti sei meritato, - ha detto parlando della sua 50esima panchina neroverde -. Sono contentissimo della mia avventura in società. Non sapevo di questo numero e vado avanti perché le cose che succedono dietro c'è il tempo per rispolverarle, io penso alla gara di domani perché so quali sono le difficoltà altissime di questa partita".

Il Sassuolo segna di più nell'ultima mezz'ora, il Lecce ne subisce di più...

"Nell'ultima partita casalinga loro al 17' hanno preso una traversa che gli avrebbe permesso di andare sul 2-0 contro una squadra forte. È una squadra che ha intensità, ha ritmo, è organizzata perché l'allenatore ha ritmo, ha le qualità per mettere tutti in difficoltà e noi dovremo fare partita piena, al di là dei minuti in cui si è fatto o non fatto qualcosa, la bravura è riempire la gara, devi essere bravo a resistere e a concretizzare le nostre occasioni".

La sosta ha interrotto un cammino con due vittorie ma ha permesso di recuperare Berardi. Come sta Mimmo?

"Domenico sta molto bene, si è allenato molto bene, sarà della partita domani. È uno dei giocatori importantissimi che abbiamo come tanti altri".

Fadera ha detto che la prima vostra chiacchierata non è andata benissimo, ha avuto bisogno del traduttore. Com'è andata?

"L'ho rivisto poco fa dopo qualche giorno in giro per il mondo, qualche volo cancellato, qualche coincidenza persa. È un ragazzo dal cuore grande, ha belle doti in campo e fuori. Lui è da tanto in Italia ma è molto legato alla sua lingua, non è molto pratico con l'italiano, e io sono molto legato alla mia e non sono pratico della sua, abbiamo fatto un po' fatica nella fase iniziale ma sul campo ci si capisce sempre bene e proviamo a migliorare rapporti".

