Osimhen, Vlahovic e gli altri: tutte le alternative ad Alvarez studiate dal Barcellona

Il Barcellona continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo numero 9, mantenendo aperte diverse piste nel caso in cui non riuscisse ad affondare il colpo per Julian Alvarez, oggi in forza all’Atletico Madrid e considerato il profilo ideale per l’attacco blaugrana.

In casa blaugrana, riporta Mundo Deportivo, si lavora da tempo su più alternative per rinforzare un reparto offensivo destinato a rimanere orfano di Robert Lewandowski. Tra i nomi monitorati c’è quello di Victor Osimhen, tornato protagonista dopo due stagioni di alto livello con il Galatasaray, dove ha collezionato numeri importanti. L’attaccante nigeriano rappresenta un’opzione concreta, anche se alcune perplessità legate al suo carattere - già emerse ai tempi del Napoli - frenano un po' l’entusiasmo della dirigenza catalana.

Un’altra occasione di mercato potrebbe essere Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus e potenzialmente disponibile a parametro zero. Nonostante le condizioni favorevoli dell’operazione, però, il serbo non convince pienamente come titolare ideale del progetto tecnico. Diverso il discorso per Benjamin Sesko, passato dal Lipsia al Manchester United per una cifra importante, ma incisivo solo nelle ultime settimane. Anche per questo motivo, il suo profilo non è più considerato prioritario.

Infine, è stato accantonato il nome di Rafael Leao: l’esterno del Milan, apprezzato in passato, non rientra più nei piani a causa di un rendimento ritenuto troppo discontinuo. Il Barcellona, dunque, resta vigile: l’obiettivo è chiaro, trovare un attaccante in grado di garantire gol, continuità e piena compatibilità con il progetto tecnico.