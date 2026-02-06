TMW Fiorentina, si chiude la telenovela Kouamé: sistemati gli ultimi dettagli, va all'Aris Salonicco

E' arrivata nella notte la fumata bianca tra la Fiorentina e i greci dell'Aris Salonicco per il trasferimento dell'attaccante Christian Kouamé.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il calciatore ivoriano è pronto a salutare la Serie A e l'Italia dopo che sono stati sistemati gli ultimi dettagli dell'accordo con la nuova squadra. Una mossa che permetterà alla società toscana di risparmiare circa 3,6 milioni lordi sul monte ingaggi.

Si conclude così una telenovela che aveva rappresentato il vero e proprio giallo dell'ultima giornata di calciomercato. In quell'occasione non era andato a buon fine l'affare in extremis tra la Fiorentina e l'Hellas Verona per Kouamé, con le due società che si sono rimbalzate la colpa della mancata trattativa. Alla fine però Kouamé era rimasto a Firenze ma solo per pochi giorni, visto che per lui sta per iniziare una nuova avventura in Grecia.