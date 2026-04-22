Stasera Atalanta-Lazio, l'ex capitano Rocchi sicuro: "Non vedo sfavoriti i biancocelesti"

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra l'Atalanta e la Lazio, ai microfoni de Il Tempo è intervenuto lo storico capitano dei biancocelesti Tommaso Rocchi: "Dopo una stagione difficile, arrivare con quella vittoria contro il Napoli ha fatto bene".

Venendo al match, Rocchi sottolinea come la chiave tattica possa essere le ciniche ripartenze mostrate dai biancocelesti al Maradona: "Sarri paradossalmente si gioca meglio contro una squadra più forte che ti lascia spazi. E questo può mettere in difficoltà sicuramente anche l'Atalanta". E sul ballottaggio Maldini-Noslin aggiunge: "Il belga è più attaccante, sa agire meglio quando ha spazio. Maldini è più un calciatore di manovra, che lascia spazio ai compagni".

In conclusione, a Rocchi è stato poi chiesto quante possibilità ha la Lazio di accedere alla finale: "La Lazio ha tutte le qualità per battere l'Atalanta: per me non parte sfavorita nonostante giochi in trasferta. Chi ha di più, però, deve dare di più. Da capitano io sentivo sempre la responsabilità di trascinare i miei compagni".