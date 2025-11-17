TMW
Milan, Rabiot e Gimenez da domani in gruppo. Il punto sui rientri dalle nazionali
Adrien Rabiot e Santiago Gimenez lavorano per il pieno rientro a disposizione di Massimiliano Allegri. Oggi i due hanno lavorato a Milanello: domani, quando è previsto il primo allenamento di squadra del Milan verso il derby, saranno regolarmente in gruppo.
Per quanto riguarda i giocatori impegnati con le rispettive nazionali durante le gare della sosta, mercoledì sono attesi a Milanello Gabbia, Ricci, Pavlovic, Odogu, Maignan, Nkunku, Leao e Modric.
Il giorno dopo, giovedì, toccherà invece a Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
