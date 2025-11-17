Ascoli, Gori: "Complimenti al Rimini per come gioca. Il gol? Ci ho sempre creduto"

Gabriele Gori, autore del gol del raddoppio dell'Ascoli, ha commentato così il successo dei bianconeri sul Rimini:

“E’ stata una partita complicata, fino ai primi trenta minuti le squadre che vengono uomo su uomo sono sempre molto coraggiose, bisogna fare i complimenti al Rimini, che, nonostante la situazione, ha disputato una signora partita, poi noi sotto l’aspetto del palleggio e del dominio del gioco veniamo sempre fuori con tutti perché abbiamo grandi qualità, ce la siamo giocata a viso aperto e abbiamo vinto la partita.

Il mio gol è frutto del crederci sempre, non è il primo che realizzo così, fino all’ultimo secondo cerco di trasmettere grinta ai miei compagni. Nella ripresa abbiamo creato tre o quattro occasioni nitide per fare gol poi non sempre riesci a concretizzare”.