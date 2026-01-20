L'Al Sadd continua a volere Romagnoli: Sarri ha minacciato di dimettersi in caso di suo addio

Non c'è mai fine al peggio. La mattina seguente alla sconfitta per 3-0 in casa contro il Como è ancora più dura per la Lazio, visto che l'Al Sadd continua il forcing per arrivare ad Alessio Romagnoli. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i qatarioti guidati da Roberto Mancini hanno messo sul piatto 5-6 milioni di euro per il difensore, cifra ritenuta non congrua dai biancocelesti, che per ora fanno muro.

Maurizio Sarri non è disposto ad accettare una partenza del centrale e ha parlato con la società, minacciando di dimettersi nel caso in cui dovesse partire l'ex Milan. Insieme a Gila, Romagnoli compone una coppia che comunque sta disputando un ottimo campionato, però entrambi stanno aspettando un rinnovo che non arriva e di conseguenza hanno cominciato a valutare altre opzioni e a guardarsi intorno.

La situazione in casa Lazio non è certamente delle migliori, come testimoniato dai recenti acquisti, che hanno colto di sorpresa il tecnico. Ieri sera infatti ha ribadito che l'importante è non scrivere o dire che siano calciatori voluti da lui stesso. Fabiani ha provato a spegnere le polemiche in conferenza, ma le parole di Sarri sul fatto che non conosceva chi è arrivato sembrano essere state sincere.