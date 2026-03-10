Sarri: "Per Cataldi indurimento al polpaccio Romagnoli ha preso un colpo con l'Atalanta"
Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, mister Maurizio Sarri ha commentato così la vittoria per 2-1 della sua Lazio contro il Sassuolo: "Abbiamo avuto due periodi di 10 minuti in cui siamo stati in difficoltà, prima della fine del primo tempo e inizio del secondo, accettare un pareggio era subire un’ingiustizia, abbiamo fatto più di loro creando più palle gol di loro. Abbiamo meritato".
Sugli infortunati: "Provedel, Rovella... Poi perdi Cataldi e Romagnoli... Faccio i miei ringraziamenti ai ragazzi. Motta ha risposto bene, mi ricordo solo un’uscita di non alto livello. Deve maturare ma ha qualità. Cataldi ha avuto un indurimento al polpaccio, lo stesso Romagnoli ma ha preso un colpo con l’Atalanta e ha ancora un po’ di ematoma”.
L'aneddoto di Ordine sul derby: "Allegri già venerdì diceva che sarebbe stata la notte di Estupinan"
Striscione contro Lotito: "Infanghi il suo nome, deridi la sua gente. La Lazio appartiene a chi la difende"
Editoriale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l'Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l'Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Striscione contro Lotito: "Infanghi il suo nome, deridi la sua gente. La Lazio appartiene a chi la difende"
Il movimentato weekend della panchine in B. Ieri Foti-Gregucci, oggi si attende l'esonero di Dionisi
