Patric centrocampista al posto di Cataldi, Sarri: "Poteva essere una cazzata o una cosa giusta"

Mister Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria col Sassuolo per 2-1, ha commentato così la scelta di inserire Patric a centrocampo al posto dell'infortunato Cataldi dopo 38 minuti di gioco:

Come vede il suo futuro? Come mai Patric e non Belahyane?

"La domanda era sul futuro della Lazio, io non lo so. Bisogna aspettare le riunioni. Ho messo Patric perché ha la capacità di muovere la palla a un tocco, mentre Belahyane è un portatore di palla. Patric nel Barcellona B tanti anni fa ha fatto il centrocampista, ci abbiamo lavorato in settimana. Poteva essere una cazzata o una cosa giusta".

