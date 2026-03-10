Patric centrocampista al posto di Cataldi, Sarri: "Poteva essere una cazzata o una cosa giusta"
TUTTO mercato WEB
Mister Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria col Sassuolo per 2-1, ha commentato così la scelta di inserire Patric a centrocampo al posto dell'infortunato Cataldi dopo 38 minuti di gioco:
Come vede il suo futuro? Come mai Patric e non Belahyane?
"La domanda era sul futuro della Lazio, io non lo so. Bisogna aspettare le riunioni. Ho messo Patric perché ha la capacità di muovere la palla a un tocco, mentre Belahyane è un portatore di palla. Patric nel Barcellona B tanti anni fa ha fatto il centrocampista, ci abbiamo lavorato in settimana. Poteva essere una cazzata o una cosa giusta".
Altre notizie Serie A
L'aneddoto di Ordine sul derby: "Allegri già venerdì diceva che sarebbe stata la notte di Estupinan"
Striscione contro Lotito: "Infanghi il suo nome, deridi la sua gente. La Lazio appartiene a chi la difende"
Editoriale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Le più lette
1 Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Striscione contro Lotito: "Infanghi il suo nome, deridi la sua gente. La Lazio appartiene a chi la difende"
Serie B
Il movimentato weekend della panchine in B. Ieri Foti-Gregucci, oggi si attende l'esonero di Dionisi
Serie C
Pronostici
Calcio femminile