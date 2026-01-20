L'aneddoto di Pogba: "Quando lasciai la Juve c'era anche il Real, ma il cuore disse United"

In un'intervista rilasciata al podcast Beyond the Pitch, il centrocampista francese Paul Pogba ha raccontato di come in passato ci sia stata una possibilità di giocare per il Real Madrid. Il giocatore ha infatti ammesso che al momento dell'addio dalla Juventus, nel 2016, i Blancos erano fortemente interessati a portarlo a Madrid, ma il giocatore preferì trasferirsi al Manchester United, che mise sul piatto dei bianconeri la cifra monstre di 100 milioni di euro.

Questo il ricordo di Pogba: "Il Real Madrid è venuto da me. Stavo pensando di andarci, ma allo stesso tempo riflettevo anche sul Manchester United. Il mio cuore mi ha detto di tornare allo United, non so perché. Non so cosa sarebbe cambiato se avessi scelto il Real Madrid, ma ho fatto questa scelta e non me ne pento. Non rimpiango mai una scelta che faccio".

Tra la prima parentesi in prima squadra nel biennio 2010-2012 e tra la seconda, tra il 2016 e il 2022, Pogba con la maglia dei Red Devils ha messo a referto 233 presenze, impreziosite da 39 gol e 51 assist. In Inghilterra Pogba ha vinto due Coppe di Lega, nel 2012 e nel 2017, e l'Europa League nel 2017.