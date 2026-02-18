L'appello di Pogba ai giocatori del PSG prima della partita: "Andateci piano oggi"

Prima del match d’andata dei playoff di Champions League tra Monaco e PSG, Paul Pogba ha provato a strappare un sorriso ai campioni parigini, lanciando loro un appello a "non esagerare" sul campo. La scena, ripresa dalle telecamere di Canal+, ha mostrato il centrocampista monegasco salutare uno a uno i giocatori del PSG e, con un sorriso ironico, chiedere: "Doucement les gars aujourd’hui" (“Ragazzi, piano oggi”).

Un gesto simpatico, ma poco efficace e che ha fatto storcere il naso a qualche tifoso del Principato. Sul terreno del Louis II, il PSG ha subito l’inizio shock: al primo minuto, un colpo di testa di Balogun ha portato in vantaggio il Monaco. I parigini hanno dovuto inseguire per gran parte della partita, vedendo gli avversari allungare sul 2-0 prima di risalire, per poi ribaltare il risultato fino al 2-3 finale. Una prova di carattere che ha permesso alla squadra di Luis Enrique di conquistare un margine importante in vista del ritorno, ma che ha confermato quanto in questa stagione possano alternare prestazioni implacabili, come contro l’OM (5-0), e momenti meno brillanti, come la sconfitta con il Rennes (3-1).

Così, la "richiesta di clemenza" di Pogba ha avuto effetto solo parziale: i parigini non hanno sfoggiato la loro versione migliore, ma è bastato comunque per assicurarsi la vittoria. Il Monaco può consolarsi con una partenza incoraggiante e qualche bella giocata, ma la sensazione è chiara: il PSG è di un altro pianeta.