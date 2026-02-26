Solo 3 presenze per Pogba, l'amministratore delegato del Monaco: "In estate ci confronteremo"

Appena 3 presenze in questa stagione per Paul Pogba, arrivato all’AS Monaco tra grandi aspettative ma rimasto, finora, al di sotto delle attese. Il centrocampista francese, reduce da due anni senza giocare, sta vivendo una fase di rientro complessa, tra condizione fisica da ritrovare e pressioni inevitabili. A fare il punto sulla situazione è stato l’amministratore delegato del club, Thiago Scuro.

"Paul è un giocatore con molto talento e di un livello diverso rispetto a quello a cui siamo abituati in Ligue 1. Rientra dopo due anni senza giocare. Sapevamo che la sfida di riportarlo sarebbe stata tosta. Ovviamente ha anche un impatto in termini di visibilità per la lega, per l’AS Monaco, per i ricavi commerciali, tutto questo. Ma come sappiamo, il giocatore deve andare in campo e rendere affinché tutto funzioni bene", sono le sue dichiarazioni a talkSPORT.

Scuro ha poi aperto uno scenario sul futuro del francese: "Tenendo conto di ciò che sta accadendo, entrambe le parti discuteranno in estate se Paul sarà ancora disposto ad affrontare questo processo e anche da parte nostra, al momento opportuno, avremo questa conversazione. Direi che oggi entrambe le direzioni sono possibili, per la posizione di Paul o anche del club. Ora siamo concentrati nel dargli l’opportunità di stare più in campo e dimostrare che può ancora giocare per alcune stagioni".