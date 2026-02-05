TMW
L'Atalanta batte 3-0 la Juventus e va in semifinale di Coppa Italia: le immagini del match
TUTTO mercato WEB
L’Atalanta sfrutta al meglio le sue occasioni e travolge la Juventus con un netto 3-0: Scamacca nel primo tempo e l’uno-due finale di Sulemana e Pasalic regalano alla Dea la semifinale di Coppa Italia. Sfuma, invece, per i bianconeri e per Luciano Spalletti il primo obiettivo stagionale. Queste le migliori immagini del match:
