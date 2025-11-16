Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Gudmundsson da martedì a disposizione di Vanoli: nel mirino la Juventus

Fiorentina, Gudmundsson da martedì a disposizione di Vanoli: nel mirino la JuventusTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:08Serie A
Paolo Lora Lamia

La sfida tra Ucraina e Islanda, iniziata alle 18.00 e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, ha anche delle sfumature di viola. Tra i protagonisti del match, in cui le due Nazionali si giocano il secondo posto nel Gruppo D alle spalle della Francia e il conseguente accessi ai playoff, c'è anche Albert Gudmundsson. Si tratta di uno dei giocatori più attesi, essendo il faro della sua Nazionale oltre che un importante finalizzatore come dimostrano i 4 gol realizzati in altrettante gare di qualificazione.

Terminata questa decisiva sfida, l'attaccante farà ritorno a Firenze. Come riportato da FirenzeViola, il rientro nel capoluogo toscano è fissato per la giornata di domani. A partire da martedì, invece, sarà a disposizione del tecnico Paolo Vanoli: nel mirino c'è il delicato match contro la Juventus, in programma sabato alle ore 18.00 allo stadio Artemio Franchi.

Una gara in cui la Fiorentina deve assolutamente provare a cogliere il risultato pieno, conquistando quindi la prima vittoria del suo campionato. Obbiettivo a cui può contribuire proprio Gudmundsson, in ombra nella gestione Pioli (con un solo gol realizzato in campionato, su rigore contro il Bologna) e poi rilanciato da Vanoli (ripagando tale fiducia con il tiro dal dischetto che è valso il momentaneo 1-1 nel match pareggiato per 2-2 contro il Genoa nell'ultimo turno.

