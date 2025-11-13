Gudmundsson tiene attaccata l'Islanda ai playoff. L'Ungheria di Rossi allunga sull'Irlanda

Nelle altre gare di qualificazione al Mondiale che erano in programma alle 18:00 l'Islanda ha battuto l'Armenia per 2-0 e si è portata momentaneamente al secondo posto ad ex aequo con l'Azerbaigian, che questa sera se la vedrà contro la Francia. A sbloccare il match è stato l'attaccante viola Albert Gudmundsson, mentre il raddoppio porta la firma Sverrir Ingi Ingason. Vittoria importante per la formazione islandese, che tra qualche giorno se la vedrà proprio contro gli ucraini.

Vittoria di misura ottenuta in trasferta dell'Ungheria ottenuta sul campo dell'Armenia, con il gol decisivo siglato da Barnabas Varga. Una vittoria che permette alla formazione allenata da Marco Rossi di allungare al secondo posto sull'Irlanda, che adesso dista quattro punti e che questa sera sarà impegnato contro il Portogallo.

Nell'ultimo match delle 18:00, la Norvegia si è portata ad un passo dal Mondiale battendo 4-1 l'Estonia grazie alla doppietta del solito Haaland e quella di Sorloth (QUI la news).