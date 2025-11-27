Buone notizie dall'Islanda per Gudmundsson: respinto l'appello contro l'assoluzione
TUTTO mercato WEB
Arrivano notizie dall'Islanda in merito al processo in corso per cattiva condotta sessuale, con imputato Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina. Il calciatore nei giorni scorsi era tornato in patria per presenziare all'appello contro il pronunciamento della corte. L'appello però è stato respinto e la questione potrebbe adesso scivolare verso l'archiviazione, per quanto ancora esista un ultimo grado di ricorso al quale potrebbe appellarsi la controparte coinvolta (una giovane donna islandese, che ha accusato Gudmundsson di un rapporto sessuale sfuggito al consenso).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
4 Non solo la Lazio. Rischio di stop al mercato, già a gennaio, anche per altri 5 club di A: il punto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile