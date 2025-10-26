Lazio, Sarri: "Nessun dissidio con la società, Basic ci sta dando una grossa mano"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, analizza ai microfoni di DAZN la vittoria di misura nella gara contro la Juventus: "Abbiamo sofferto, ma anche limitatamente in questa partita che abbiamo giocato con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico".

Basic così protagonista se lo aspettava?

"Si era un po' perso, era finito fuori lista. C'è stato bisogno di lui e ha risposto presente, è molto cresciuto in personalità e ci sta dando una grossa mano. Sono molto felice per questo".

La vittoria di stasera può essere una scintilla?

"Nelle ultime 4 partite con una media di 7 sette assenze a partita abbiamo fatto 8 punti, quindi è da un mese che la squadra sta facendo bene".

Che partita ha fatto Isaksen?

"Si vedeva in allenamento che era in crescita, ma non fino a questo punto: è stata una sorpresa anche per noi. La sua è stata una grande partita".

Com'è andato l'incontro con la società?

"Normalissimo, non c'è stato nessun dissidio con presidente e direttore sportivo: se è stato scritto qualcosa è una fake".