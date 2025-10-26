Juventus, Perin: "Dobbiamo alzare il nostro livello, la proposta di Tudor ci convince"

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 1-0 contro la Lazio: "Difficile trovare una sola risposta, proviamo tantissima delusione e tristezza ma durante la settimana ci alleniamo bene. Trovare la chiave non sarà facile, dobbiamo restare uniti e compatti, cercando di alzare il livello perché in questo momento non stiamo dimostrando di essere all'altezza".

Ti aspettavi di giocare?

"Lo sapevo da prima di Madrid, il mister mi ha detto che mi avrebbe fatto giocare ma non riesco a essere felice del tutto perché i risultati non stanno arrivando. La proposta del mister ci piace e ci convince, trovare la risposta a quello che sta succedendo è difficile ma sono sicuro che riusciremo ad alzare il livello. Parliamo spesso col mister, a livello emotivo ci piace quello che ci trasmette".

Cosa vi ha detto Tudor?

"Abbiamo parlato per capire il perché di queste sconfitte, c'è la volontà di tutti di uscire il prima possibile da questa situazione. Fortunatamente abbiamo una partita fra tre giorni che ci potrebbe permettere di uscire da questa situazione complicata".