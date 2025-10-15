Ufficiale Cosmin Contra riparte dal Qatar: l'ex terzino è il nuovo allenatore dell’Al Arabi

A meno di tre mesi dall’addio all’Al Kholood in Arabia Saudita, Cosmin Contra (49 anni) torna subito in panchina, questa volta in Qatar. L’ex commissario tecnico della Romania è stato ufficialmente nominato allenatore dell’Al Arabi, squadra che nello scorso campionato ha chiuso al nono posto ma che attualmente è penultima nella nuova stagione, con soli 4 punti nelle prime sei giornate.

Il club qatariota ha annunciato il nuovo accordo tramite un comunicato: "La dirigenza dell’Al Arabi ha raggiunto un accordo con lo staff tecnico guidato dall’allenatore romeno Cosmin Contra per assumere la guida della prima squadra. Auguriamo loro successo e buona fortuna". Al fianco di Contra ci saranno Laurențiu Roșu come primo vice, Cornel Dobre secondo vice, Javi Reyes preparatore atletico, Roberto Sambade allenatore dei portieri, Ruben Rodriguez analista e Mortadha Abdellatif come traduttore. Il contratto complessivo dello staff è di 1,7 milioni di dollari l’anno, con bonus legati a performance e risultati: ad esempio, un rapido allontanamento dalla zona retrocessione potrebbe far salire il pacchetto a 2,5 milioni di dollari.

L’Al Arabi, sette volte campione del Qatar ma mai nel nuovo millennio (l’ultimo titolo risale al 1997), affronterà la sua prima sfida sotto Contra il 19 ottobre, in Coppa del Qatar, contro l’Al Duhail. Con la squadra in penultima posizione e la retrocessione diretta riservata solo all’ultima, l’ex difensore di Milan, Getafe e Valencia si trova davanti a una sfida delicata, pronta a testare le sue capacità di motivatore e stratega anche fuori dall’Europa.