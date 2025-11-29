L'ex Diawara sulla Roma: "Mi ha colpito soprattutto la difesa. Col Napoli match equilibrato"

In vista della sfida di domani sera tra Roma e Napoli, a Il Romanista ha parlato il doppio ex della sfida Amadou Diawara. Queste le sue parole: "Seguo sempre con molto interesse il campionato italiano, Roma e Napoli sono due grandi squadre che stanno facendo bene. La Roma attualmente è prima in classifica ed è in un ottimo momento, ma la stagione è ancora lunga”.

C’è un giocatore della Roma che la sta colpendo?

“In realtà mi sta colpendo tutta la squadra, in particolare la difesa: sta facendo un ottimo lavoro”.

Della sua Roma oggi sono rimasti Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy.

“Ho tanti ricordi con i miei ex compagni, sono tutti professionisti seri, che danno in ogni partita e in ogni allenamento il massimo senza risparmiarsi mai”.

Come giudica la crescita di Cristante?

“Cristante ha avuto una crescita costante negli anni e sicuramente Gasperini è l’allenatore con cui può esprimersi ancora meglio. Ricordo che Bryan era sempre uno dei primi ad arrivare al centro sportivo: è sempre stato un professionista esemplare”.

Un pronostico per Roma-Napoli?

“Secondo me sarà una partita molto equilibrata, dove il piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza”.