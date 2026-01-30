L'Hellas Verona 'spoliera' sui social il prossimo acquisto. Dall'Udinese arriva Lovric

Colpo a sorpresa dell'Hellas Verona. Per rafforzarsi in vista della corsa salvezza, i gialloblu hanno chiuso con l'Udinese per Sandi Lovric. La notizia l'ha data direttamente la società scaligera sui propri social attraverso un indizio situato all'interno di un'immagine che raffigura una maglietta della squadra senza nome né numero di maglia e accanto una pulsantiera dove si legge chiaramente 'Sandi Lovric 4'.

Lovric (27 anni), centrocampista sloveno, lascia l'Udinese dopo tre stagioni e mezzo. Con la maglia dei friulani ha messo a referto 117 presenze, con 9 reti e 14 assist. Dopo tre stagioni da titolare, quest'anno Lovric è finito ai margini della rosa di Kosta Runjaic: 9 presenze, di cui solo 6 in campionato (soltanto una, la prima, da titolare).