Udinese, il saluto di Lovric: "Quattro stagioni intense, vere, indimenticabili. Grazie a tutti"

Sandi Lovric saluta l'Udinese dopo quattro anni. E' infatti di oggi l'annuncio del suo addio ai bianconeri per sposare la causa dell'Hellas Verona e la lotta per non retrocedere: "Quattro stagioni intense, vere, indimenticabili. Grazie all’ @udinesecalcio per avermi accolto fin dal primo giorno, per la fiducia, per le battaglie condivise e per ogni momento vissuto insieme in questi anni.

Un grazie speciale ai miei compagni, allo staff e a tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte. E soprattutto grazie a voi tifosi: il vostro sostegno non è mai mancato e resterà sempre con me. Il futuro è tutto da scrivere, ma ciò che è stato costruito qui resterà per sempre nel mio cuore. Grazie Udine A presto".