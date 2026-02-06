Verona, Lovric: "Partita fondamentale, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo"

Sandi Lovric, centrocampista del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida salvezza contro il Pisa: "Oggi è una partita fondamentale per noi, lo sappiamo. Questa settimana l'energia mi è piaciuta, abbiamo lavorato duro per uscire da questa situazione. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo in campo".

Cosa ti chiede Sammarco?

"Lui sa quali sono le mie caratteristiche, anche l'inserimento per sfruttarlo al meglio".