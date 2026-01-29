Gli occhi della Juventus su Norton-Cuffy: il punto a poche ore dalla fine del mercato
Con la fine della League Phase di Champions League le squadre italiane sono pronte ad approcciarsi agli ultimissimi giorni di calciomercato, con ancora alcune operazioni da portare a termine. Fra le squadre attive c'è la Juventus, ancora alla ricerca del centravanti da aggiungere alla rosa di Luciano Spalletti.
Oltre al nuovo attaccante, con Kolo Muani che resta il preferito dopo le fumate nere per Mateta e En Nesyri, la società bianconera è sulle tracce di un nuovo esterno destro che possa aggiungere qualità alla corsia che solitamente vede l'impiego di Kalulu o McKennie. In questo senso, uno dei profili attenzionati è quello di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, giocatore su cui c'è anche l'Inter.
Il Genoa non vorrebbe privarsene in questa fase della stagione, ma come spesso capita molto dipenderà dalle proposte. Da quanto raccolto, infatti, il Grifone potrebbe valutare la cessione di fronte a proposte complessive da almeno 20 milioni di euro. In ballo anche la possibilità di un iniziale prestito, formula oramai scelta nella stragrande maggioranza delle operazioni. Per convincere i rossoblù ad accettare però servirà un prestito oneroso da almeno 4-5 milioni di euro, con allegato un'opzione di acquisto da 15 milioni. Per arrivare appunto ad una valutazione complessiva di 20 milioni di euro.
