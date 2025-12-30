L'Inter ha ritrovato il miglior Zielinski: gerarchie scalate, ora non è più tra i cedibili

Mentre il mercato invernale è ormai alle porte, in casa Inter c’è chi ha già cambiato volto alla rosa senza bisogno di firme o annunci. Il nome è quello di Piotr Zielinski, che nelle ultime settimane si è preso il centrocampo nerazzurro con prestazioni in crescita e una continuità che sembrava smarrita. La prova di Bergamo ha certificato una trasformazione ormai evidente: più che un’alternativa, oggi il polacco è una risorsa centrale per la squadra di Cristian Chivu.

Solo pochi mesi fa lo scenario era molto diverso. Come riferito dal Corriere dello Sport, in estate l’Inter non avrebbe chiuso le porte a eventuali offerte, considerandolo sacrificabile per esigenze di mercato. Poi, da metà ottobre in avanti, qualcosa è cambiato: il minutaggio è aumentato, la fiducia pure, e Zielinski ha iniziato a prendere in mano la regia affiancando un punto fermo come Henrikh Mkhitaryan.

La sua crescita lo ha portato a scavalcare nelle gerarchie anche profili arrivati di recente come Sucic e Diouf, oltre a Davide Frattesi, ancora alla ricerca della definitiva consacrazione. Determinante, come ammesso dallo stesso giocatore in passato, è stato il passaggio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, dopo un periodo in cui si era sentito poco considerato e relegato ai margini delle rotazioni.

Superati anche i problemi fisici che avevano condizionato l’ultima stagione, a 31 anni Zielinski può ora offrire all’Inter tutto il suo bagaglio di esperienza: qualità nella gestione del pallone, inserimenti intelligenti e lucidità tra le linee. Più che un acquisto di gennaio, un rinforzo ritrovato.