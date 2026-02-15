Inter, Zielinski: "Tre punti fondamentali, dobbiamo goderci questa grande serata"
Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara contro la Juventus decisa da un suo gol allo scadere: "Sono contento di aver portato tanta gioia ai nostri tifosi, che non hanno potuto festeggiare il San Valentino. Dedico il gol a mia moglie che mi aveva chiesto di farlo. Il gol è stato molto importante, sono punti fondamentali e dobbiamo goderci questa serata perché siamo stati grandi".
