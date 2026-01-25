Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, non c'è solo il Besiktas su Luis Henrique: l'esterno piace anche al Bournemouth

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 11:15Serie A
Andrea Piras

Potrebbe terminare l'avventura di Luis Henrique all'Inter. L'esterno non ha per niente brillato nei 34 minuti in cui è stato in campo contro il Pisa venendo poi sostituito subito da Chivu. L'ingresso di Dimarco al suo posto ha poi spianato la strada per la rimonta nerazzurra che si è imposta per 6-2. Lo stesso tecnico però lo ha difeso in sala stampa: "Luis Henrique lo difendo perché è giusto farlo e per quello che ha fatto vedere nonostante le etichette. Forse molti dei nostri tifosi sono condizionati da quello che leggono e ascoltano - ha commentato -. Non gli perdonano niente e non è giusto. Il tifoso può fare quello che vuole ma bisogna sostenerelo perché fa parte di questi 25 ragazzi meravigliosi".

Il suo futuro però sembra essere in bilico. Su di lui si sarebbe fatto avanti il Besiktas che lo vorrebbe per questa seconda parte di stagione. Resta da capire quale sarà la reazione del club di viale della Liberazione di fronte ad un'offerta giudicata congrua per il calciatore.

L'esterno piace però anche in Premier League. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Bournemouth. Da capire ora quale saranno le intenzioni.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
