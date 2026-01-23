Dalla Turchia sicuri: il Besiktas ha fatto un'offerta ufficiale per Luis Henrique. No dell'Inter

L'obiettivo di mercato numero uno per l'Inter rimane l'estero destro. Con Denzel Dumfries ancora ai box e che dovrebbe rientrare non prima di marzo, gli uomini di mercato dei nerazzurri stanno cercando un'occasione per andare a rinforzare la corsia esterna. Un esigenza nata dal pessimo impatto avuto finora da Luis Henrique, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Il brasiliano finora non è riuscito a mantenere le attese che la società riponeva in lui e anche contro l'Arsenal è stato tra i peggiori in campo dei suoi. Tuttavia il suo futuro, almeno fino a giugno, non dovrebbe essere lontano dalla Serie A.

Secondo quanto infatti riferito dal portale turco Milliyet, sul giocatore c'è stato il forte interesse del Besiktas, che ha presentato anche un'offerta ufficiale di prestito con diritto di riscatto negli uffici di Via della Liberazione. Avances che, tuttavia, sono state rispedite al mittente da parte di Marotta e i suoi, che non possono permettersi di perdere anche Luis Henrique visto l'emergenza in quella zona di campo.