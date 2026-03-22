L'Inter la sblocca dopo 33 secondi, ma la Fiorentina c'è: 0-1 al Franchi dopo 45 minuti

Terminato il primo tempo all'Artemio Franchi, all'intervallo Fiorentina-Inter è sullo 0-1..

L'Inter parte fortissimo e dopo 33 secondi sblocca già la partita con il gol di Pio Esposito, che si stacca dalla marcatura di Ranieri e incorna un bel cross di Barella per l'1-0. La Fiorentina è in netta difficoltà e poco dopo Thuram salta secco Pongracic ed effettua un passaggio rasoterra dal fondo che trova una respinta non perfetta di Parisi. A quel punto è Esposito nuovamente a girarla verso De Gea, che non si fa sorprendere. La risposta dei viola arriva al 16' con un tiro di Kean dal limite che Sommer non ha problemi a neutralizzare.

Gli uomini di Kolarov, oggi in panchina al posto di Chivu squalificato, sfruttano al meglio Esposito, che, lanciato a rete da Barella, incrocia troppo il suo destro, strozzandolo. L'occasione più nitida però, al di là del gol, capita sulla testa di Gudmundsson al 21', ma l'islandese mette clamorosamente a lato tutto solo da dentro l'area piccola. Prosegue il forcing dei viola, che ora sembrano essersi un po' ripresi: sull'ottima verticalizzazione di Parisi, Brescianini trova una traiettoria insidiosa da buona posizione, ma Kean a porta vuota arriva tardi all'appuntamento con il pallone e la sua deviazione termina sul fondo. L'ultimo brivido prima del 45' lo regala sempre la Fiorentina, con Kean che lancia in profondità Ndour, ma Sommer è molto attento e in uscita, con i piedi sbroglia la situazione

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