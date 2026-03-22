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Virtus Entella-Reggiana 3-0, le pagelle: Marconi superlativo, Novakovich disastroso

Virtus Entella-Reggiana 3-0, le pagelle: Marconi superlativo, Novakovich disastrosoTUTTO mercato WEB
Ivan Marconi
© foto di Federico Serra
Oggi alle 21:57Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Virtus Entella-Reggiana 3-0

VIRTUS ENTELLA

Del Frate 6 - Sbarra la strada a Novakovich in avvio togliendo le castagne dal fuoco per i suoi poi nel finale si mostra attento sulla conclusione dell’ex Fumagalli

Parodi 6.5 - Il capitano conferisce il consueto apporto nella sua zona, mettendo corsa, fosforo e fisicità generando l’espulsione di Novakovich anticipando l’attaccante americano che poi lo travolge.

Tiritiello 6.5 - Sulla palle inattive è sistematicamente un pericolo per gli avversari come fosse un attaccante. Fa venire i brividi un suo rinvio sul corpo di Squizzato che libera Novakovich, il quale trova Del Frate sulla sua strada.

Marconi 7 - Spesso gli emiliani spingono proprio dove si trova lui. Il duello con Novakovich non è dei più agevoli, ma lui non si tira indietro lottando su ogni pallone riuscendo a sbarrare la strada all’americano. Mette la ciliegina sulla torta firmando il raddoppio. Dal 78’ Alborghetti s.v.

Bariti 6.5 - Ottimo apporto nelle due fasi, in quella offensiva quando accelera crea sempre qualche problema agli esterni avversari. In fase di non possesso si sacrifica tenendo sempre la posizione, sbarrando la strada agli avverasari. Dal 85’ Del Lungo s.v

Franzoni 7 - Apre le danze con la specialità della casa, perfetto inserimento da dietro e stacco aereo vincente. Solo un grande intervento di Micai gli nega la gioia per una clamorosa doppietta. Per il resto unisce quantità, corsa e sacrificio. Dal 80’ Dalla Vecchia 6 - La partita appare chiusa al momento del suo ingresso in campo ma lui si fa apprezzare per un paio di serpentine in area emiliana.

Squizzato 6.5 - Regia di qualità e diligente la sua, detta i ritmi riuscendo a saltare sistematicamente la pressione avversaria. Alterna il pressing ad una gestione più accorta e ragionata.

Benedetti 6.5 - Nasce dal suo piede la rete del raddoppio firmato da Marconi. Con i suoi inserimenti riesce spesso a dare ampiezza alla manovra dei padroni di casa. Dal 78’ Karic 6.5 - Entra e regala un filtrante di pregevole fattura per Cuppone che firma la rete del 3-0.

Di Mario 6.5 - Nel suo energico intervento su Rover ad inizio partita tutta la voglia dei liguri di approcciare nel migliore dei modi alla partita. Arrembante in fase offensiva, attento in quella di non possesso.

Tirelli 6 - Cerca il dialogo con Cuppone, la connessione non sempre riesce ma lotta e si sacrifica. Dal 88’ Stabile s.v

Cuppone 6.5 - Eccede talvolta in qualche preziosismo, o in giocate troppo sofisticate ma alla fine riesce a timbrare il cartellino chiudendo i conti.

Andrea Chiappella 7 - I biancocelesti rispondono alla grande alle due brutte prestazioni contro Avellino e Pescara. Si capisce fin dai primi minuti che la Virtus Entella è diversa, grande ritmo, aggressività e concentrazione a livelli alti. Arriva un successo legittimo e fondamentale in chiave salvezza, la squadra non deve prescindere da queste peculiarità se vuol rimanere in categoria

REGGIANA

Micai 6.5 - Incolpevole sul gol di Franzoni in avvio, Subito dopo tiene a galla i suoi con due grandi interventi sullo stesso centrocampista e su Tiritiello. Nulla può fare anche sulle reti di Marconi e Cuppone.

Papetti 5 - Dalla sua parte i padroni di casa fanno il bello e il cattivo tempo. Non riesce mai a limitare le offensive della Virtus Entella che sfonda sistematicamente nella sua zona di competenza.

Quaranta 5 - Anche lui spesso in difficoltà sulle palle alte, pone rimedio nel primo tempo mentre nella seconda frazione anche lui si perde. Sovrastato da Tiritiello nella circostanza che genera il raddoppio di Marconi.

Lusuardi 5.5 - Perde nettamente il duello con Franzoni in occasione del gol partita. Soffre maledettamente sulle palle aeree, dove spesso i padroni di casa sono molto pericolosi. Con il passare del tempo il suo rendimento cresce.

Rover 5 - Perde in maniera netta il duello in apertura con Di Mario. Episodio su cui gli emiliani hanno protestato, ma al di la di quello ha perso nettamente il duello. Timido in fase offensiva, mai capace di proporsi. Dal 78’ Vicari s.v

Reinhart 6 - Uno dei pochi a salvarsi dal naufragio della Reggiana. Gli emiliani si affidano all’argentino che prova a prendersi la squadra sulle spalle, ci prova con qualche tiro da lontano non trovando il bersaglio. Dal 85’ Lambourde s.v

Bertagnoli 5.5 - Prova a prendere in consegna Squizzato ma perde sistematicamente i duelli. Qualche incursione offensiva ma nulla più. Dal 68’ Charlys 5- Non riesce ad evitare il naufragio dei granata.

Portanova 6 - Usa la carta della reazione nervosa per portarsi dietro i compagni, soprattutto dopo l’espulsione dei compagni, ci riesce solo per qualche minuto. Ha il merito di provarci.

Libutti 5 - Sistematicamente in difficoltà in fase di non possesso sulle accelerazioni di Bariti. Mai incisivo in avanti. Dal 68’ Bozhanaj 5.5 -Aggiunge poco nulla rispetto al compagno

Girma 6 - Si salva dal naufragio entrando nelle poche azione degli emiliani. Novakovich cestina il suo assist sprecando la palla del possibile pareggio. Anche nella ripresa mette il fisico al servizio dei compagni ma predica nel deserto. Dal 78’ Fumagalli 5.5 - Ha il merito almeno di cercare il gol nei pochi minuti in cui viene schierato

Novakovich 4.5 – Serata da dimenticare in fretta, si fa ipnotizzare da Del Frate in avvio poi spreca incredibilmente la palla del pareggio. Nella ripresa completa l’opera con il brutto fallo su Parodi lasciando i suoi in dieci

Lorenzo Rubinacci 5 - La sua squadra soffre il ritmo e l'aggressività della Virtus Entella, nei primi dieci minuti oltre al gol i liguri sfiorano il raddoppio in due occasioni. Gli emiliani prendono coraggio costruendo due occasioni ma poi nella ripresa restano in inferiorità numerica facendosi travolgere dai padroni di casa

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