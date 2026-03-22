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Serie B, Entella a valanga contro una Reggiana in dieci: finisce 3-0

Serie B, Entella a valanga contro una Reggiana in dieci: finisce 3-0TUTTO mercato WEB
© foto di Uff. Stampa Virtus Entella
Oggi alle 21:37Serie B
Alessandra Stefanelli

Colpo salvezza importante per la Virtus Entella che oggi ha battuto con un netto 3-0 la Reggiana. Padroni di casa già in vantaggio nel primo tempo con Franzoni, poi in avvio di ripresa il rosso subito da Novakovich per gli ospiti complica ancora di più la partita. A questo punto la gara è in discesa per i lagunari: al 65’ arriva il raddoppio con Marconi, poi il sigillo finale con Cuppone.

SERIE B - 32ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Cesena-Catanzaro 3-1
34' Liberali (CA), 59' Cerri (CE), 72' Piacentini (CE), 90+4' Berti
Juve Stabia-Spezia 3-1
32' Aurelio (S), 45+2' Leone (J), 74' Pierobon (J), 90' Okoro
Padova-Palermo 0-1
90+2' Bani
Monza-Venezia 1-1
26’ Haps (V), 52’ rig. Pessina (M)
Modena-Mantova 2-1
14’ Sersanti (MO), 59’ Tonoli (MO), 81’ Mensah (MA).
Domenica 22 marzo
Bari-Carrarese 0-3
47' Rouhi, 72' Abiuso, 81' Bouah
Empoli-Pescara 4-2
9' e 65' Shpendi (E), 32' Lovato (E), 41' e 47' Di Nardo (P), 80' Fila (E)
Sudtirol-Frosinone 1-3
7' Raimondo (F), 60' Pecorino (S), 68' Calò (F), 85' Ghedjemis (F)
Sampdoria-Avellino 2-1
72’ Brunori (S), 80’ Palma (S), 84’ Biasci (A)
Virtus Entella-Reggiana 3-0
5’ Franzoni, 65’ Marconi, 82’ Cuppone

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 68 (32 partite giocate)
Monza 65 (32)
Frosinone 65 (32)
Palermo 61 (32)
Catanzaro 52 (31)
Modena 50 (31)
Juve Stabia 45 (32)
Cesena 43 (32)
Carrarese 39 (32)
Avellino 39 (32)
Sudtirol 38 (32)
Empoli 36 (32)
Mantova 34 (32)
Padova 34 (32)
Sampdoria 34 (32)
Virtus Entella 34 (32)
Bari 31 (32)
Spezia 30 (32)
Reggiana 30 (32)
Pescara 29 (32)

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