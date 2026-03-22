La Roma reagisce alle delusioni europee: Robinio Vaz entra e decide la sfida col Lecce

"Sostenervi la nostra condotta e il nostro giuramento... ora però dovete meritarvi il rispetto, dimostrate che uomini siete!". Con queste parole la Curva Sud ha accolto la Roma per la sfida contro il Lecce. Brucia l'eliminazione dall'Europa League, soprattutto perché arrivata contro una squadra italiana. C'è solo un modo per farsi perdonare: conquistare la qualificazione in Champions League. E la squadra di Gian Piero Gasperini fa il primo passo vincendo, se pur a fatica, ma portando a casa tre punti preziosi nella corsa al terzo posto. Finisce 1-0, Di Francesco esce da quello che è stato il suo stadio senza punti ma con una squadra ben disposta in campo, che ha resistito quasi un'ora agli attacchi avversari.

La Roma si rifà le corsie laterali

Roma che si presenta senza Celik e Wesley sulle fasce, con Gasperini che lancia dal 1' Rensch e Tsimikas. El Aynaoui al posto di Kone a centrocampo e Pisilli sulla trequarti con Pellegrini a supporto di Malen. Lecce con diversi assenti, a centrocampo senza Coulibaly gioca Ngom.

Dominio sterile della Roma nel primo tempo

Le statistiche fotografano l'inerzia della prima frazione di gara, con un 76%-24% di possesso palla per la Roma e un 5-0 nei calci d'angolo. Di fatto, però, Falcone compie una sola parata quando respinge di piede una conclusione dalla distanza di Pellegrini dopo 20 minuti di gioco. Roma che andrebbe anche in gol con Pisilli al termine di una bella azione manovrata, ma il fuorigioco di Pellegrini strozza l'urlo in gola dei tifosi che assiepano l'Olimpico.

Stop per Mancini. Robinio Vaz entra e la decide

Mancini accusa un problema al polpaccio ed esce all'intervallo, al suo posto Ghilardi. Gasperini prova a cambiare le carte in tavola inserendo una punta in più, Robinio Vaz, al posto di El Aynaoui. E la scelta paga: sei minuti dopo il suo ingresso in campo il francese sblocca la partita finalizzando una bella triangolazione Hermoso-Malen-Hermoso e raccogliendo il traversone dello spagnolo con una schiacciata di testa che supera Falcone. È 1-0 al 57'.

Cosa Champions e salvezza entusiasmante

Il risultato non cambierà, con la Roma che rischia al 73' si subire il pari ma Hermoso è provvidenziale a salvare sulla linea un colpo di testa di Pierotti. Con questo successo la squadra di Gian Piero Gasperini aggancia la Juventus e resta a -3 dal Como. La corsa alla Champions per queste ultime 8 giornate si fa appassionante. Non meno interessante la lotta per non retrocedere, col Lecce ora agganciato dalla Cremonese.