Serie C, Inter U23 in crisi: vince 2-1 la Dolomiti Bellunesi. Cade il Cittadella ad Arzignano
Si sono concluse le gare del pomeriggio in Serie C. Decima gara senza vittorie per l’Inter U23 che è stata sconfitta in casa dalla Dolomiti Bellunesi. Decisivi i gol di Clemenza e Mondonico che suggellano il momento di crisi della seconda squadra nerazzurra. Sconfitta di misura anche per il Cittadella che cade in casa dell’Artigiano: decide Lanzi.
33ª GIORNATA – 20-21-22-23 MARZO 202
GIRONE A
Trento-Triestina 2-2
41' Faggioli (TRI), 54' Vertainen (TRI), 78' Ebone (TRE), 90'+3 Trainotti (TRE)
Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-3
7' Sciacca (A), 10' Sali (A), 34' Fanini (V), 68' Giannini (A)
Sabato 21 marzo
Union Brescia-Ospitaletto 0-0
Giana Erminio-Pergolettese 2-0
11' Vitale, 90+4' Galeandro
Pro Vercelli-Lumezzane 1-1
66' Carosso (P), 95' Deratti (L)
Renate-Vicenza 1-3
14' Karlsson (R), 50', 68' Zonta (V), 90' Stückler (V)
Domenica 22 marzo
Pro Patria-Lecco 1-4
17' Sipos (L), 30' Duca (L), 41' Urso (L), 69' Mallamo (L), 90+1' Mastroianni (P)
Novara-Alcione Milano 3-0
27' e 53' Lanini, 90+2' D'Alessio
Arzignano Valchiampo-Cittadella 1-0
21' Lanzi
Inter U23-Dolomiti Bellunesi 1-2
17' Clemenza (D), 70' Mondonico (D), 90' Cinquegrano (I)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 78, Brescia 59, Lecco 57, Trento 55, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Giana Erminio 45* Lumezzane 45*, Novara 44, AlbinoLeffe 43, Inter U23 42, Pro Vercelli 42, Ospitaletto 38, Arzignano 40, Dolomiti Bellunesi 38, Pergolettese 33, Virtus Verona 22*, Pro Patria 19, Triestina 5
N.B. - * una gara in più
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Bra-Arezzo 0-4
40' e 62' Cianci, 71' e 90' Ravasio
Perugia-Torres 1-1
37' Bolsius (P), 63' Sorrentino (T)
Ternana-Sambenedettese 1-1
60' Panico (T), 88' Zini (S)
Sabato 21 marzo
Guidonia Montecelio-Vis Pesaro 0-0
Juventus Next Gen-Gubbio 2-2
26' La Mantia (G), 49' Podda (G), 61' Puczka (J), 90+4' Guerra (J)
Pianese-Pontedera 2-2
53' Sussi (PI), 76' Cerretti (PO), 81' Sapola (PO), 90+4' Ongaro (PI)
Campobasso-Forlì 2-0
92' Lancini, 97' Sarr
Carpi-Pineto 1-2
26' aut. Tonti (C), 36' Pellegrino (P), 64'Borsoi (P)
Ravenna-Livorno 2-0
49' Fischnaller, 56' Bani
Riposa – Ascoli
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70*, Ascoli 65*, Ravenna 61, Campobasso 48*, Pineto 48*, Juventus Next Gen 44*, Pianese 44*, Ternana 43*, Vis Pesaro 43*, Gubbio 43*, Livorno 37, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34, Perugia 32*, Torres 31**, Sambenedettese 29**, Bra 26*, Pontedera 19*
N.B. - * una gara in più
** due gare in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Sabato 21 marzo
Atalanta U23-Casertana 0-2
44' aut.Navarro, 90+4' Kallon
Domenica 22 marzo
Cavese-Foggia 0-0
Audace Cerignola-Giugliano 1-0
75' Gambale
Cosenza-Latina 3-1
3' Parigi (L), 9' Contiliano (C), 83' Caporale (C), 90+3' Cannavò (C)
Siracusa-Picerno 2-1
30' Abreu (P), 46' Arditi (S), 87' Gudelevicius (S)
Sorrento-Crotone 2-2
16' Maggio (C), 19' Ricci (S), 65' D'Ursi (S). 90+14' Musso (C)
Trapani-Potenza 2-1
45+2' Celeghin (T), 87' Mazzeo (P), 90+6' La Sorsa (T)
Lunedì 23 marzo
Ore 20.30 – Catania-Casarano
Ore 20.30 – Monopoli-Benevento
Ore 20.30 – Salernitana-Team Altamura
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76*, Catania 64*, Cosenza 59, Salernitana 57*, Casertana 56, Crotone 52, Audace Cerignola 51, Monopoli 47*, Casarano 43*, Potenza 41, Team Altamura 40*, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 27, Trapani 27, Foggia 23
N.B. - una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva