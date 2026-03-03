L’Inter pensa solo al derby, il Como non ne approfitta: al Sinigaglia perde solo chi ha pagato il biglietto

Zero a zero, nessuno sorride e nessuno piange. Il risultato della prima semifinale di andata di Coppa Italia è interlocutorio: Como e Inter rimandano la questione a fine aprile, quando si giocherà la partita di ritorno. E ognuno avrà ben altra contezza rispetto alla propria stagione.

È un risultato che, tutto sommato, va meglio alla squadra di Cristian Chivu. Raramente così rinunciataria in questa stagione: non ha mai attaccato (zero tiri in porta), limitandosi al compitino. Nella testa, solo ed esclusivamente il derby di Milano: con 10 punti di vantaggio sul Milan si sarebbe anche potuto rischiare di più, è un discorso che valeva anche per la Champions League. Però domenica l’Inter si gioca la possibilità di chiudere il discorso scudetto, al netto dell’aritmetica. E, conscia o inconscia, è proprio la collocazione temporale della semifinale di ritorno - 21 o 22 aprile - a dare ragione a Chivu. A quel punto, l’Inter potrebbe aver già messo il tricolore sul petto. E non ci sarebbero distrazioni.

Da questo punto di vista, è il Como di Cesc Fabregas che ha qualcosa per cui rammaricarsi. I lariani, per una volta, non possono neanche vantare il giochismo tanto predicato sulle rive del Lago: hanno tirato in porta una volta sola, il possesso palla è pressoché identico e persino i passaggi (578 a 572) lo sono. Anche il Como può puntare sul match di San Siro, per carità. Giocherà in un ambiente però fisiologicamente ostile, con il rischio che, appunto, l’Inter non abbia più altri pensieri. E tutto sommato il calendario aiutava Fabregas: sabato c’è la partita con il Cagliari, tosta ma non impossibile, e difficilmente destinata a decidere la stagione. È un’occasione persa. Ma lo è ancora di più per chi ha pagato il biglietto: si aspettava un po’ di spettacolo, tra la prima in classifica e la squadra considerata la più divertente d’Italia. Non farebbe male a chiedere il rimborso.