Live TMW Inter, Chivu: "Solo un palo con Darmian, con Fabregas ci siamo giocati il pareggio alla fine"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa post-pareggio (0-0) con il Como nella semifinale d'andata di Coppa Italia.

Abbiamo visto l'abbraccio finale con Fabregas...

"C'è rispetto reciproco, ci conosciamo da tempo e ci sentiamo spesso. Fa piacere vedere il Como andare così bene, è una squadra costruita ed allenata bene e che sta facendo grandi risultati".

Avete avuto difficoltà a segnare...

"Abbiamo dovuto fare di necessità virtù: con solo due attaccanti a disposizione non potevamo andare con la doppia punta, quindi abbiamo adattato Diouf e Frattesi. Venivamo dal Genoa ed abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, quindi merito ai ragazzi che l'hanno affrontata bene e che hanno dato il meglio per le condizioni in cui ci trovavamo. Abbiamo concesso poco ad una squadra che crea molto e noi abbiamo creato poco. Purtroppo abbiamo creato poco, un palo con Darmian. Alla fine abbiamo giocato entrambi per il pareggio perché, anche se siamo giovani, abbiamo capito che a volte è meglio pareggiare piuttosto che perdere".

Ha mai pensato di schierare il doppio attaccante?

"No, mai. A volte devi prendere decisioni forti, non mi sono permesso di perderne un'altra visto che oggi ne avevamo a disposizione solo una".