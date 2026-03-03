Piacere Matteo Dagasso: doppietta all'Avellino alla prima da titolare col Venezia

Che Matteo Dagasso avesse le qualità per fare una carriera importante era già chiaro dallo scorso anno quando fu uno dei protagonisti della promozione del Pescara in Serie B. Una mezzala moderna, capace di inserirsi in avanti e rendersi pericoloso in zona offensiva sia con i gol sia con gli assist per i compagni. Un’impressione confermata anche nella prima parte di stagione sempre in Abruzzo e con la maglia di quell’Italia Under 21 guidata da un Silvio Baldini che ha saputo valorizzare le sue qualità proprio in biancazzurro e non ha intenzione di privarsene in Azzurro.

Anche per questo il Venezia a gennaio ha deciso di puntare su di lui, anticipando anche alcuni club di Serie A, con un investimento importante e un progetto a medio-lungo termine sul ragazzo classe 2004. Finora il calciatore era stato utilizzato a singhiozzo dal tecnico lagunare Giovanni Stroppa con qualche spezzone alternato alla panchina in attesa che Dagasso si inserisse negli schemi della squadra.

Questa sera, complice un turno infrasettimanale che porta con sé il turn over (soprattutto perché ce ne sarà un altro a breve prima della pausa per le nazionali), Stroppa ha deciso di mandare in campo l’ex pescarese dal primo minuto venendo ripagato non solo da una grande prestazione – resa anche più semplice da un Avellino che è rimasto presto in dieci e ha concluso in nove la gara -, ma anche da due reti in apertura e chiusura del match. In arancioneroverde Dagasso ha già superato le marcature della prima parte di stagione, una in 19 presenze col Pescara, e probabilmente conquistato qualche posizione nelle gerarchie del Venezia, oltre che nei cuori dei tifosi accorsi al Penzo questa sera.