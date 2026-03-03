Virtus Entella, la gioia di Chiappella: "Il Modena ci ha fatto soffrire. Vittoria di cuore e unità d'intenti"

La Virtus Entella reagisce nella maniera migliore alle tre sconfitte consecutive, lo fa superando il Modena per 2-1 conquistando tre punti di platino in chiave salvezza, dimostrando come il comunale "Enrico Sannazzari" sia un autentico fortino. A fine partita interviene in sala stampa attraverso i canali ufficiali del club ligure il tecnico Andrea Chiappella

“C’è voluto grande cuore e carattere, organizzazione e recupero di giocatori fondamentali. La serie B è questa: affrontiamo squadre con grandi potenzialità, questo Modena ha fatto vedere grandi cose come ha fatto per tutto il campionato mettendoci in difficoltà. Ho visto un Entella che ha provato rimanendo in partita sempre. Il premio finale è per la prestazione della squadra”. Clamoroso quanto accaduto al 85' quando Karic segna la rete del 2-1 si toglie la maglia, viene ammonito per la seconda volta e quindi lascia i compagni in inferiorità numerica: “E' stata una Girandola di emozioni ma il nostro compito è di rimanere lucidi ed equilibrati e cercare di trovare le giuste contromisure per sopperire agli ultimi minuti di gara. Abbiamo optato per inserire un giocatore più difensivo per portare a casa la vittoria”. Poi conclude: “Senza uno spirito che abbiamo dimostrato avere non vinci partite del genere, questo è un aspetto su cui lavorare e coltivare la convinzione e unità d’intenti palesata in questa partita di grande sofferenza"