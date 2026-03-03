Coppa Italia, ecco quanto incasseranno i club che accederanno alla finale
L'accesso alla finale di Coppa Italia Inter e Como dopo lo 0-0 di questa sera se lo giocheranno nel match di ritorno del 22 aprile a San Siro.
Un traguardo, quello dell'ultimo atto della seconda competizione nazionale, per i due club lombardi, così come per le altre due semifinaliste Atalanta e Lazio, che garantirebbe, oltre al prestigio, anche un incasso economico.
La finale, scrive CalcioeFinanza per le quattro società rimaste in corsa, garantirebbe almeno 1,9 milioni di euro. Cifra da sommarsi a quanto già incassato nel percorso portato a termine finora, per un totale di almeno 4,6 milioni di euro. Chi otterrà il successo porterà invece a casa 4,4 milioni di euro per l’ultimo atto, per un totale di 7,1 milioni considerando anche i premi dei turni precedenti.
Ricordiamo che l'ultimo atto della competizione si giocherà allo stadio 'Olimpico' di Roma il 13 maggio 2026.
